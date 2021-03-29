Koronavirüse yenilen çift için büyük vefa ve farkındalık

Kocaeli'nde geniş bir kesim tarafından sevilen iş insanı ve siyasetçi Mehmet İpşiroğlu, geçtiğimiz Aralık ayında eşi Nevin İpşiroğlu ile birlikte yakalandıkları Koronavirüs nedeniyle vefat etmişti. İpşiroğlu'nun yakın dostları büyük bir vefa örneği göstererek onu yad etmek ve Koronavirüs'e karşı farkındalık yaratmak amacıyla, oldukça güzel bir organizasyona imza attı. Kendi aralarında birleşerek içerisinde çocuklar için çikolataların yanı sıra dezenfektanlarında bulunduğu bin gıda kolisini hazırlayan İpşiroğlunun yakın dostları, bu kolilerin ihtiyaç sahibi aileler ile Koronavirüs nedeniyle iş yeri kapanan veya çalışamayan kişilere dağıtımı için Kocaeli Ay Işığı Derneğine teslim etti.

DEĞİŞİK BİR ŞEKİLDE ANALIM İSTEDİK

Merhum iş insanı Mehmet İpşiroğlu nun yakın dostlarından olan Ay Işığı Derneği kurucu başkanlarından Mahmut Civelek, yapmış oldukları organizasyondan bahsederek, "Tabii insanların çok sevdiği insanları vardır, çok güzel insanlar vardır. Hani güzel insanlar atlara binip gittiler denilir ya Mehmet abi ve eşi de bizim nazarımızda o güzel insanlardandı. Geçtiğimiz yılın sonunda, hem Mehmet abi hem de eşini kaybettik. Mehmet abi, eşine böbreğini verdiğinden dolayı hepimizde bir yeri vardı. Sürekli olarak 'Allah da birbirlerimizin acısını göstermesin diyorlardı' Belki de o duaları kabul oldu. Biz bunu bilemiyoruz Ama şu anda sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs illetinden onlarda nasiplerini aldılar ve Öteki dünyaya yeni bir dünyaya göçtüler. Yeni bir dünyaya doğdular. O manada içimizdeki acımızı biliyoruz. Eskisi gibi ne cenazemi, ne de düğünümüz var. Onları da değişik bir şekilde analım istedik. Hem de bu anma ile koronavirüse değişik bir algı oluşturalım diye toplandık"

KOLİLERE MEKTUP

Mehmet İpşiroğlu'nu seven bir kısım arkadaşları olarak bir araya geldiklerini ifade eden Civelek, " Bu çok büyük bir sayı değil. Aynı zamanda büyük bir kampanya da değil. Ama kendi dostlarımız ile bir araya geldik. Gıda kolilerini hazırladık. Sadece gıda kolisi değil, içinde çocuklara çikolatasından, şekerine varıncaya kadar, patates soğanına varıncaya kadar ve algıyı da seçmek için içine maskesinden deterjanına çamaşır suyuna varıncaya kadar her şeyi koymaya çalıştık. Buna bütün arkadaşlarım katkı sağladı. Kocaeli zaten bu tarz konularda hassas olan bir il. Bütün arkadaşlarımızın katkısı oldu. Normalde az bir koli hedeflerken niyetimizin de üstünde bir şeyler oldu. Tabii burada hem fakirlerimize ulaşmak hem koronavirüsten dolayı belki eşi dostu ölenler varsa, yokluğa düşmüş olabilir diye onlara ulaşmak istedik. Ayrıca belli bir kitledeki koronavirüs algısını, tekrar temizliği, maskeyi ve mesafeyi gündeme getirmek için içerisine de birer tane mektup koyarak kolilerimizi hazırladık" dedi.

SADECE DUA İSTİYORUZ

Kolilerin hazırlanmasında Mehmet İpşiroğlu ile eşinin ailesinin de katkıları olduğunu ifade eden Civelek, "Fakir bulmak için o insanlara ulaşabilmek için de Kocaeli'ndeki yerel bir derneğimizden güzel bir destek aldık onların zaten devamlı her ay yardım yaptığı aileler var. Hem onlar da hem deminde bahsettiğim koronavirüsten zarar gören insanları da bizim hemşerilerimizi de toplandık Tabii sadece yardımı yapmak Bunun fiyatını karşılamak değil bunu hissetmek Hani iliklerimize kadar hissetmek diyorlar ya bunu hissetmek için bu binada arkadaşlarla topladık. Kolileri de hep birlikte hazırlamak istedik. Elimiz yatkım değil ama bunun hazırlanmasında Hiç olmazsa bizim de bir alın terimiz olsun istedik. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Niyetimiz şudur hem Mehmet abi ve eşine arkadan bir rahmet göndermek. Bu yardımı alanlardan sadece dua istiyoruz. Üzerindeki yazıyı da biz hazırladık sadece dua istiyoruz onlardan. Hem bu Koronavirüsün ne kadar süreceği belli değil.Bununla mücadeleye bir katkımız olsun, hem de bu süreçte ama düğün, ama dernek ama cenazesi olan insanlar bir şekilde kendi kabuklarına çekilmesin istedik. 10, 20 veya 30 koli Neyse çevresindeki ihtiyaç sahiplerini de görsünler ve onlara da bu şekilde bir desteği En azından onlar da yapsınlar diye örnek olmak istedik" şeklinde konuştu.