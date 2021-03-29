Macrocenter çalışma saatleri 2021: Macrocenter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Süpermarket zincirleri arasında yerini alan ve sıkça ziyaretçisi bulunan Macrocenter çalışma saatleri 2021 araştırılmaya başlandı. Hem resmi tatillerde, hem hafta sonları saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. En gelişmiş market zincirleri arasında yerini almasının yanı sıra pek çok ürün çeşitliliğini de bünyesinde barındıran Macrocenter saat kaça kadar açık? Macrocenter saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri!

MACROCENTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Ülkemizde pek çok şubesi bulanan ve ürün yelpazesiyle günde binlerce ziyaretçisi bulunan Macrocenter çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Haftanın her gün hizmet vermeye devam ederken mesai saatleri her şube için aynı saat dilimlerini kapsamaktadır.

MACROCENTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" adlı genelgeye göre; bakkal ve marketler, düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağın devam edecek ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve Cumartesi günü 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

MACROCENTER ÇALIŞMA SAATLERİ

MACROCENTER hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.

MACROCENTER Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MACROCENTER ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Macrocenter market zincirinde öğle arası tatili verilmediği bilinmektedir.

MACROCENTER RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Macrocenter marketler resmi tatil günleri ve dini bayramlarda açıktır.

MACROCENTER HAFTA SONU AÇIK MI?

Macrocenter marketler hafta sonu hizmet vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir.