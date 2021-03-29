Merve İsminin Anlamı Nedir? TDK ile Merve Ne Demek, Kökeni Nedir?

Evladını kucağına almak için gün sayan anne ve baba adayları isim araştırmalarında ince eleyip sık dokuyor. Bebeğine vereceği isim seçeneklerine göz atan bireyler bu isimlerin anlamlarına da göz atmadan geçmiyor. Kız bebek sahibi olmak için bekleyenler Merve isminin anlamı, kökeni ve daha birçok konuda araştırma yapıyor. İslam alemi açısından da önemli bir isme sahip olan Merve isminin anlamı hakkında kapsamlı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Merve isminin anlamı ne demek, ne anlam gelir? Merve Kur'an'da geçiyor mu?

MERVE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Merve, Mekke'de Safa dağının karşısında bulunan kırmızı renkli tepeye verilen isimdir. Hacılar, Safa ile Merve arasında yedi kez gidip gelerek Sa'y etmektedir. İslam alemi açısından önemli isimlerden birisidir. Bu isim yükseklik manasını taşımaktadır. Merve'nin bir başka anlamı ise çakıl taşıdır.

Merve isminin özelliklerine göre bu isme sahip kimselerin içine kapanık, duygusal, üzüntü ile sevinci bir arada yaşayan karakterler olduğu belirtilmektedir.

Merve isimli kişi sayısı: 157000

Merve isminin kullanım oranı: 90

Merve isminin kökeni: Arapça

Merve isminin cinsiyeti: Kız

Merve isminin harf sayısı: 5



MERVE KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Mekke'de bir dağın adı olan Merve, Kur'an-ı Kerim'de de yer almaktadır. Bu sözcük Bakara Suresinde geçmiştir