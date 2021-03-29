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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:36 Son Güncelleme: 29.3.2021 10:37

Milyonlar " ayında tam kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor! Yasaklar ve kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Milyonlar Ramazan ayında tam kapanma olacak mı? sorusuna yanıt arıyor! Yasaklar ve kısıtlamalar geri mi dönüyor?

Mart ayında başlayan normalleşme adımlarının ardından vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanması ayında tam kapanma iddialarını da beraberinde getirdi. Ülke çapında üçüncü dalga paniği yaşanırken gözler bugün gerçekleşecek kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milyonların yanıt aradığı “Ramazan’da tam kapanma olacak mı, yasaklar ve kısıtlamalar geri mi geliyor?” sorularına yanıt vermesi ve bu duruma netlik kazandırması bekleniyor. Kabine Toplantısı’nın yoğun gündeminden birinin de Ramazan ayında gerçekleşeceği iddia edilen tam kapanma süreci olması beklentiler arasında.

Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi milyonlar "Ramazan'da tam kapanma olacak mı, yasaklar ve kısıtlamalar geri mi geliyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Artan vaka sayılarıyla beraber ülke genelinde adeta alarma geçilirken bu süreçte yasakların ve kısıtlamaların yeniden geri getirilmesi beklentiler arasında yer alıyor. Bu noktada binlerce kişinin yanıt aradığı tam kapanma olacak mı sorusuna bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en net cevabı vermesi öngörülüyor.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, şartların zorlanacağını ifade ederken tam kapanma gibi bir durum düşünülmediği bildirilmişti. Konuyla ilgili olarak en net kararın bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ardından verilmesi bekleniyor. Gözler şimdi kritik kararlarda…

BAKAN KOCA'DAN TAM KAPANMA AÇIKLAMASI!

Geçtiğmiz haftalarda Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca şunları söyledi;

Bugün Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez burada tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle devam ettireceğiz."

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Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

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ÇOK YÜKSEK (KIRMIZI) RİSKLİ İLLER
(Renkler güncel harita üzerinden değil uygulamanın devam ettiği harita üzerinden belirtilmiştir)

Edirne, Balıkesir, Sakarya,Burdur, Adıyaman, Aksaray,Amasya, Edirne, Giresun,Gümüşhane, Konya, Ordu,Osmaniye, Rize, Samsun,Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK (TURUNCU) RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya,Ardahan, Artvin, Tekirdağ,Çanakkale, İzmir, Muğla,Bilecik, Bolu, Düzce,Karaman, Kayseri, Kırıkkale,Kilis, Kocaeli, Kütahya,Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER


Afyonkarahisar, Adana, Ankara,Aydın, Bayburt, Bartın,Bursa, Denizli, Manisa,Isparta, Eskişehir, Çankırı,Kastamonu, Karabük, Çorum,Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep,Hatay, Malatya, Erzincan,Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER


Ağrı, Batman, Bingöl,Bitlis, Van, Uşak,Şanlıurfa, Şırnak, Siirt,Mardin, Muş, Iğdır,Hakkari,Diyarbakır.

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Milyonlar "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor! Yasaklar ve kısıtlamalar geri mi dönüyor?
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