Minik Eylül'ün acı sonu! Biberonla süt içerken...

Son dakika: Acı olay, gece saatlerinde Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi'nde yaşandı. Fadime Maviş (30), 3 çocuğunun en küçüğü olan Eylül bebeği ağlayınca, biberon ile süt verdi. Fadime Maviş, iddiaya göre bir süre sonra uyuduğunu düşündüğü bebeğini yatağına yatırdıktan sonra uyudu.