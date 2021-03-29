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Giriş Tarihi: 29.3.2021 16:20

Minik 'ün acı sonu! Biberonla süt içerken...

DHA
Minik Eylül'ün acı sonu! Biberonla süt içerken...

Son dakika haberler: 'te yürekleri yakan bir olay yaşandı. 6 aylık Maviş, annesinin biberonla verdiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı. Minik yavru kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Acı olay, gece saatlerinde Gaziantep'in 8 Şubat Mahallesi'nde yaşandı. Fadime Maviş (30), 3 çocuğunun en küçüğü olan Eylül bebeği ağlayınca, biberon ile süt verdi. Fadime Maviş, iddiaya göre bir süre sonra uyuduğunu düşündüğü bebeğini yatağına yatırdıktan sonra uyudu.

Sabah saatlerinde bebeğin hareketsiz kaldığını ve nefes alamadığını fark eden Fadime Maviş, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eylül bebeğin, içtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü ile ailesini yasa boğan Eylül bebeğin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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Minik Eylül'ün acı sonu! Biberonla süt içerken...
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