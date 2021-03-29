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Haberler Yaşam Haberleri Muhtarlık çalışma saatleri: 2021 Muhtarlık saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:59 Son Güncelleme: 29.3.2021 11:59

: 2021 Muhtarlık saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Muhtarlık çalışma saatleri: 2021 Muhtarlık saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Köy ve mahallelerde bulunan ve bu bölgelerin yönetiminden sorumlu kişilere muhtar denir. Bu bölgedeki vatandaşları temsil eden muhtarların iş makamı ise muhtarlıktır. Vatandaşların bulundukları bölgede hizmet alabilmesini sağlayan muhtarların mesai saatleri de hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki; 2021 neler? ? Resmi tatillerde açık mı kapalı mı? İşte açılış ve kapanış saatleri!

Köy ve mahallelerdeki idari işleri yürütme görevi muhtarlara aittir. Halkın seçimle başa getirdiği en küçük yerel yönetici olan muhtarların mesai saatleri hizmet almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Nüfüs kağıdı işlemlerini yapmak, mahallenin sakinliğini korumak, yeşil kart almaya yardım etmek, tebligatların iletilmesini sağlamak gibi pek çok görevi bulunan muhtarlık çalışma saatleri neler? Muhtarlık saat kaçta açılıyor?

MUHTARLIK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Muhtarlık çalışma saatleri hizmet almak isteyen vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Haberimizin içerisinden 2020 muhtarlık çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Muhtarlık saat 09:00'da açılıyor ve öğlen 12:00'a kadar mesai devam ediyor.

MUHTARLIK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Muhtarlık saat 17:00'a kadar devam etmektedir.

MUHTARLIK ÖĞLE ARASI ÇALIŞMA SAATLERİ

12:00 İLE 13:00 arasında öğle arası molası verilmektedir.

MUHTARLIK HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Muhtarlık hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) kapalıdır. Duruma göre; bazı muhtarlık mesai saatleri Cumartesi gününü kapsamaktadır. Öte yandan; resmi tatillerde ve bayramlarda kapalıdır.

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Muhtarlık çalışma saatleri: 2021 Muhtarlık saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
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