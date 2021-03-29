Muş'ta tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan yaklaşık 45 kişi kurtarıldı

Muş merkeze bağlı 10 köy, 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunda kara saplanan ve tipiye yakalanan 10 araç içerindeki 45 vatandaş, ekiplerden yardım istedi.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu bölgelerden araçlara ulaşabilmek için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla vatandaşlara ulaşan ekipler, araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Araçlara yol açan ekipler, vatandaşların ulaşımını güvenli bir şekilde sağladı.

Bölgeye gelen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "üç gün evvel, Üçevler grup köy yolunda 3 araç kara saplanmıştı. Araç içerisindeki vatandaşları iş makineleriyle kurtardık ama araçları orada kaldı ve 3 gündür yağış nedeniyle orada bekliyor. Bugün o üç aracı da kurtardık. Ayrıca köylere giden yaklaşık 7 araçla beraber vatandaşlarımızı da kurtarıp köy ve şehre ulaştırdık. Coğrafyadan dolayı bazı yerlerde kar yüksekliği 5 metreye kadar ulaşıyor." dedi.

Ilıca köyünden dönerken araçlarının kara saplandığını ve mahsur kaldıklarını ifade eden vatandaşlardan Mustafa Sezgin de, "Yoğun kar, tipi ve fırtına nedeniyle kesinlikle araçlara ulaşılmadı. Bugün İl Özel İdare ekipleri tarafından araçların bulunduğu bölgeye geldik. Yollar açıldı, araçlara sağlam bir şekilde kurtardık. Yolumuz açıldı şimdi merkeze döneceğiz." diye konuştu.

Tarihte bu mevsimde bu kadar karın yağdığını görülmediğini hatırlatan Sezgin, "İl Özel İdare mücadele ekibine teşekkür ederiz zor koşullarda göre yapıyor. Şu anda yolumuzu ulaşıma açtılar bir kaç günde kar kalan araçlarımız çıkarıldı ve köylerimize ulaşım sağlandı." diye konuştu.