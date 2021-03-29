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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:48

'ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı

MURAT YILDIRIM
Muş'ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı

'ta kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 159 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Önceki gün etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde kapanan 159 köy yolunda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, zorlu mücadelenin ardından tüm yolları yeniden ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Üçevler grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten ekipler, vatandaşların ulaşımını sağladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecileri yaptığı açıklamada, "3 gün süre ile kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma sonucu kapanan 159 köy yolunun tamamı yeniden ulaşıma açtık. Şu anda kapalı köy yolumuz kalmadı" dedi.

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Muş'ta tüm köy yolları ulaşıma açıldı
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