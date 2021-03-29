Nusaybin’de yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda çalışmalar başladı

Mardin'in Nusaybin ilçe Belediyesi tarafından merkezde yaptığı kapalı yüzme havuzu çalışmaları başladı.

Alt ve üst yapı çalışmalarının yanında sosyal çalışmalara da hız veren Nusaybin Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde yapacağı Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu için ilk kazma vuruldu.

İlçedeki çalışmalarında 7'den 77'ye tüm vatandaşlara yönelik projeler gerçekleştiren Nusaybin Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu çalışmalarına başladı.

8 Mart Mahallesi Şehr-i Med Sitesi yakınlarında yapılacak Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu için bugün iş makineleriyle çalışmalar başlarken, Modern tesisin 5 parkur, seyirci koltukları, soyunma odaları, oturma bankları, yönetim, antrenör ve mekanik odalardan oluşuyor.

Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi olarak sportif çalışmalara büyük önem verdiklerini bildiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, gençlere sporu sevdirme, spor alanları ve çeşitliliğini artırma anlamında projeler geliştirdiklerini ifade etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı iş birliğinde yapacakları Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda bugün itibariyle çalışmaların başladığını kaydeden Yalçın, desteklerinden dolayı Gençlik Ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun Nusaybinli gençlere, sporculara ve sporseverlere hayırlı olması temennisinde bulundu.