‘O erkeğin fotoğrafını neden beğendin’ diyip beyzbol sopası saldırdı

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi'ndeki bir evde geçen salı yaşanan olayda bir kafeteryada barista olarak çalışan 24 yaşındaki Zeynep Ç. sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Öcal ile tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında Öcal evdeki beyzbol sopası ile genç kıza saldırdı. Sevgilisinden şiddet gördükten sonra Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu alan Zeynep Ç, polise giderek şikayetçi oldu. Hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Öcal ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Öcal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 SAAT İŞKENCE YAPTI

Erkek arkadaşı tarafından beyzbol sopası ile 4 saat boyunca kendisine işkence yapıldığını anlatan Zeynep Ç, "Önce eliyle, sonra beyzbol sopasıyla gece 00.00'dan sabah 04.00'a kadar bana işkence yaptı. Dehşet anlarını anlatan Zeynep Ç, "Çocukluk arkadaşımın sosyal medyada fotoğrafını beğendim diye kıskançlık krizine girdi. Uyuduk, uyandık sabah yine devam etti. Ertesi gün akşam 19.00 gibi arkadaşlarıyla dışarıya çıkacaktı, beni annesine yolladı. Evden onunla birlikte çıktık. Ben taksiye bindim. Karakola gittim. Onlar beni hastaneye götürdüler. Daha sonra darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sabahleyin İzmir'den İstanbul'a döndüm. O gün akşam annemi aramış. 'Kızını dövdüm ama neden dövdüm merak etmiyor musun?' demiş. Annemin tansiyonu çıktı. Ben tek başıma su bile içemiyorum. Lavaboya bile gidemiyorum. Annem götürüyor." dedi.

HER YERİM KIRILDI

Zeynep Ç, "Her yerim kırıldı vücudumda mor bile değil siyah. Çevresine ben yapmadım o gece orada değildim demiş. Kendi kendimi dövmedim. Komşular duymuş bütün apartman, girip çıkarken görüntülerimiz bindiğim indiğim taksi mesajları aramaları hepsi var. Öleceğimi zannettim. İçimden dua okudum. Herkes çocuğunu, hayvanını, bitkisini, ağacını bundan uzak tutsun. Tedavi altına alınması gerekiyor. Bana bunları yapan başkasına neler yapmaz. Ben kurtuldum. Çıkmasaydım ölürdüm. Ölmedim." dedi.