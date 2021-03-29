Ölüm tehdidi işkence, tecavüz...

Güney Koreli 22 yaşındaki Kim Yoonjee adlı genç kadın, internette yazarlık yapan 44 yaşındaki Whosuck Lee adlı vatandaşı ile tanıştıktan sonra Katar'ın başkenti Doha'da buluştu. İkili, yasal yollarla Türkiye'ye geldi ve İstanbul Ümraniye'de birlikte yaşamaya başladı. Ancak genç kadın, bu birliktelik boyunca hayatının kâbusunu yaşadı. Korkunç eziyetlere maruz kalan genç kadının şikâyeti sonrası Whosuck Lee tutuklandı. Savcılıktaki ifadesi inanılması güç dehşeti ortaya çıkardı. Yaşadıkları evin sahibi İsmail Ç.'nin kadının yüzendeki darp izlerinden şüphelenmesiyle gün yüzüne çıkan olayın ardından ifadesine başvurulan Yoonjee, yaşadığı dehşeti anlattı:Bir süre Taksim'de oturduk. Sürekli darp etti. Ümraniye'ye gittik. Biz Şamanizm'e inanıyoruz. Öngörülerine dayanarak eğer Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek, "Sen burada kal. Şu an seni öldürüp bavula koysam kim bilecek. Kore'ye gitmeyeceğine göre seni istediğim kadar dövebilirim" diyerek beni sürekli ölümle tehdit etti.Benimle zorla birlikte oldu. Kafama deodorant şişesi, laptop, telefon parçalarıyla vurdu. Yapay oyuncakları vücuduma sokmaya çalıştı. Beni darp ederdi ve bundan zevk aldığını söylerdi. Küfürler ve hakaretler ederdi. "Sen benim dediklerimi yapmadığın için içindeki kötü ruhlar çıkmıyor" diyerek beni korkuttu. Vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti. Derilerime mandal sıkıştırdı ve çıkarmama asla izin vermedi.Rızam dışındaki birliktelikleri videoya çekerek internete yüklemekle tehdit etti. Tırnak makasıyla derilerimi kanattı. Beni günlerce balkona kilitledi ve yemek yememe, tuvalete gitmeme bile izin vermedi. Zorla tuvaletini yedirip, içirdi. Birlikte kaldığımız süre boyunca benim paramla geçindik. Beni fuhuşa zorlasa da ben yapmadım. Telefonumu ve laptopumu kırdı. Pasaport ve kimlik gibi tüm özel eşyalarımı ele geçirdi.