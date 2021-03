Ömerli esnafının 10 yıllık hayali olan sanayi sitesi için çalışmalara başlandı

Ömerli ilçesinde, 10 yıl önce kurdukları Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Sanayi Sitesi kurmayı hayal eden esnafları mutlu eden karar için ilk adım atıldı.



Esnafların 10 yıldır Sanayi Sitesi kurma hayalinde bir türlü mesafe kat edilemeyince Ömerli İlçesi Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ın, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirbaş ile yaptığı görüşme olumlu sonuçlandı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Ömerli Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla 15 bin nüfuslu İlçede, esnaflar Midyat karayolu üzerinde 58 dönüm arazi üzerinde 100 adet modern dükkân, yeşil alan ve parklar ile eğitim alanlarının olduğu yeni bir sanayi sitesi yapılması için çalışmalara start verildi.



Dönüşüm ile esnafın çok yönlü olarak yararlanacağı yeni alanlar oluşturulacak. Şehir içinde küçük dükkanlara sıkışarak işlerini büyütemeyen ve mahalle aralarında her biri farklı bir yerde hizmet veren oto tamircisi, kaportacı, kaynakçı, marangozcu ve tornacı gibi iş kollarında faaliyet göstererek çevre ve gürültü kirliliği oluşturan esnaflar, çalışmalarına başlanan ve yaklaşık iki yılda tamamlanması planlanan sanayi sitesine taşınacak. Uzun Yıllardır şehir merkezinde kiracı durumunda olan esnaf, sanayi sitesinin yapılmasıyla dükkân sahibi olma fırsatını da yakalayacak.



"MODERN VE NİTELİKLİ SANAYİ SİTESİ KAZANDIRIYORUZ"



Sanayi sitesi projenin tamamlanmasıyla dükkân sahiplerinin vatandaşa daha iyi hizmet verebileceğini söyleyen Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, "Ömerlimizi cazibe merkezi yapmak için birçok alandaki köklü çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. İnşallah şehrimiz, sanayi sitemizin bitirilmesi ve hizmete girmesiyle rahat nefes alacak. Görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Örnek bir sanayi sitesi olacak. Ekonominin can damarı olan sanayi esnafımızın rahatlığı bizim için her zaman öncelikli konu olmuştur. Tüm esnaflarımız için çevreye duyarlı, güvenli ve hedefi sıfır kaza olan ulaşımı daha rahat, modern, nitelikli ve konforlu bir çalışma ortamı sağlamaktır. Esnaflarımızın kalkınması ve gelişimi için rahat bir ortamda iş yapmaları hem şehrimiz hem de ülkemizin ekonomisi ve istihdamı için çok önemlidir. Bu anlamda da esnafımızın önünü açmak bizim en büyük mutluluğumuzdur.10 yıldır yapmak istedikleri hayali Mardin Valimiz ve Büyükşehir Başkan Vekilimiz Sayın Mahmut Demirtaş ile yaptığımız görüşmede olumlu sonuçlandırdık. Destekleri için Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Biz insanlarımızı, esnafımızı ve onlara hizmet etmeyi seviyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin Ömerli'mize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"ESNAFLARIMIZ ÇOK RAHATLAYACAK"

Dükkanlarını yapılacak olan sanayi merkezine taşıyacak olan esnafın projeden memnun olduğunu söyleyen Ömerli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Veysi Uzunkaya, "100 dükkân kapasiteli bir sanayi sitesi kuracağız, projemizi ona göre hazırlamışız. Esnaflarımız şehir merkezinde mahalle aralarında her biri farklı bir yerde faaliyet gösteriyor. Bu da çevre ve görüntü kirliliğine sebep oluyor. İnşallah bunları ortadan kaldıracağız. Ayrıca bazı esnaflarımız kirada ve başka yere de taşınamıyor, onlarda işyeri sahibi olacak. Bazı esnaflarımızın işyerleri küçük bundan dolayı da işlerini büyütemiyorlar. İnşallah bu sorunların tamamı sanayi sitemiz bittiğinde çözüme kavuşturulacak ve esnaflarımızı çok rahatlayacak" dedi.