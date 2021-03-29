Bu akşam gerçekleştirilecek olan On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Şans oyunu severlerin tercih ettiği oyunlar arasında bulunan On Numara'nın geçtiğimiz gün yapılan çekilişinde büyük ikramiye devretmişti. Bu durum bu akşam yapılacak olan çekilişe ilgi ve alakayı arttırdı. Buna göre, On Numara çekilişi saat kaçta? 29 Mart Milli Piyango Online ile MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 29 MART

29 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.