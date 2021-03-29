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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:07 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:12

Otomobil hırsızına 10 yaşındaki çocuk engel oldu!

İHA
Otomobil hırsızına 10 yaşındaki çocuk engel oldu!

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kadın sürücünün markete gitmek üzere park ettiği otomobili çalmaya çalışan şüpheli, arka koltukta oturan 10 yaşındaki çocuğu görünce panikleyerek kaçtı. Çocuğun olayı annesine anlatmasıyla şüpheli polise şikayet edildi. İsminin A.G. olduğu öğrenilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın Mudanya İlçesi Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için markete geldi. Marketin karşısında, yol üzerine arabasını park eden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi. Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Arabanın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek arabaya bindi. Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden araçtan çıkarak kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi. Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin arabaya binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı. Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler şüpheliyi A.G'yi gözaltına alarak adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan A.G., verdiği ifadede " yanlışlıkla bindiğini kendi arabası olmadığını anlayınca geri çıktığını" söyledi.

Durumu anlatan anne ise " Hafta içi Bursa dönüşü evime giderken bir markete uğradım. Alışveriş yapmak için marketin önünde durdum arabamı park ettim. Alışveriş yaparken park ettiğim esnada oğlum arabanın içindeydi. Arkadaşın biri oğlun ağlıyor diye söyledi. Bende koşarak gittim baktım oğlum ağlıyor. Annecim ne oldu diye sorduğumda adamın biri geldi arabanın her yerini aradı. Arabanın anahtarının nerede olduğunu söyledi dedi bana. Allahtan anahtar cebimdeydi. Bende kamera kayıtlarını aldım panikle çevredekilere söyledim. Polise bilgi verildi. Oğlumda çok korkmuştu Allahtan kimseye cana da malada zarar gelmedi'' dedi.

Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk böyle engel oldu | Video

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Otomobil hırsızına 10 yaşındaki çocuk engel oldu!
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