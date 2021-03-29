Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi ile Sarıkaya Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 38 RH 102 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEP 151 otomobil çarpıştı. Kazada, 38 AEP 151 plakalı otomobil takla atarken, içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.