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Giriş Tarihi: 29.3.2021 14:51 Son Güncelleme: 29.3.2021 14:52

Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

İHA
Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı

'nin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi ile Sarıkaya Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 38 RH 102 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEP 151 otomobil çarpıştı. Kazada, 38 AEP 151 plakalı otomobil takla atarken, içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil takla attı: 1'i çocuk 3 yaralı
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