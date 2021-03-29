Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe-Mardin karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazsında motosiklet sürücüsü Faruk Eskici hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Faruk Eskici'nin (26) kullandığı motosiklet Kızıltepe-Mardin karayolu üzerinde bulunan Selen Kışlası mevkiinde çarpıştı. Yaşanan trafik kazası üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Eskici, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Evli olduğu öğrenilen Faruk Eskici'nin naaşı otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırdı. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından Eskici'nin cenazesi Artuklu ilçesine bağlı Gökçe (Sellaxê) Mahallesinde (köyü) toprağa verildi.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.