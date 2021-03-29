Oyun oynarken kaza kurbanı oldu

Şehitkamil ilçesinin Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı. Duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K ise gözaltına alındı.