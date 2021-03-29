Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Oyun oynarken kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:55

Oyun oynarken kaza kurbanı oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Oyun oynarken kaza kurbanı oldu

’te sokakta oyun oynarken otomobilin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesinin Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Uğur K. yönetimindeki otomobil, iddiaya göre virajı alamayıp, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce aydınlatma direğine ardından da sokakta oynayan Ayşe Naz Güçyetmez'e çarptı. Duvara çarparak duran otomobilin altında kalan küçük Ayşe Naz, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Ayşe Naz Güçyetmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Küçük Ayşe Naz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Uğur K ise gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Oyun oynarken kaza kurbanı oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA