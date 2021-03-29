Pandemi kurallarına ihlal eden 6 kişiye para cezası

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Gökçebey İlçesi Muharremler Köyünde icra edilen Önleyici Hizmet Devriyesi esnasında yapılan kontrollerde T. K. (39), M. A. (22), B. Ç. (41), E. K. (39), K. K. (34) ve E. K. (26) isimli 6 şahsın topluca alkol aldıkları ve pandemi kuralını ihlal ettikleri tespit edildi.

Yapılan uygulamada şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlalden kişi başına 427 TL olmak üzere toplam 2 bin 562 TL, Sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başına 427 TL olmak üzere 2 bin 562 TL ve maske kuralını ihlal etmekten kişi başına 900 TL olmak üzere toplam 5 bin 400 TL, şahıslara toplamda 10 bin 524 TL ceza yazılarak tutanak tanzim edildiği öğrenildi.