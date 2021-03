Pandemi sosyal medyaya mahkum etti

Sosyal Medya Araştırmacısı -Yazar Ümit Sanlav, We Are Social 2021 verilerini değerlendirdi. Pandemi öncesinde sosyal medyanın çok da doğru kullanılmayıp, genelde eğlence için kullanılan ve zaman tüketilen mecralar olduğunu ifade eden Sanlav, pandemi sürecinde sosyal medya ve internetin doğru yerini bulduğunu söyledi.

Sanlav, "pandemi süreci itibariyle bilgisayarın çocuklar için sadece oyun değil, bir eğitim aracı olduğunu; sosyal medyanın gizli narsisizm, teşhircilik, stalk duygularımızı tatmin ettiğimiz mecralar değil, sevdiklerimizle iletişim kurabileceğimiz mecralar olduğunu; internetin sınırsız alemlere akıp boşa zaman harcatarak bizleri tüketen değil, hayatta kalmamızı mümkün kılan yaşamsal bir gereklilik olduğunu öğrendik" diye konuştu.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

We Are Social'ın her sene hazırladığı sosyal medya raporunda çarpıcı bilgilerin yer aldığını belirten Sanlav, "2021'de Dünyanın yüzde 60'ı online olmuş. Dünya nüfusu yüzde 1 büyürken, sosyal medya kullanıcılarının artış oranı yüzde 13.2. Dünya, günde 6 saat 54 dakika internete bağlı kalırken; Türkiye 7 saat 57 dakika. Dünyanın sosyal medyada zaman geçirme ortalaması 2 saat 25 dakika iken, Türkiye ortalaması 2 saat 57 dakika ile dünya ortalamasının üzerinde" dedi.

INSTAGRAM'DA LİDERİZ

Türkiye'nin Instagram kullanımında lider olduğunu söyleyen Sanlav "2018'de %41'i Instagram'da yer alan Türkiye, %47'lik İsveç'in ardından dünya ikincisiyken; 2019'da her iki ülkenin Instagram kullanımı %58'di ve Türkiye averajla birinci sıraya yerleşmişti. 2021 verilende Türkiye arayı açarak %68'e %66'lık farkla liderliğini korudu. Bu arada dünya ortalaması da %20. Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, İsviçre gibi ülkelerin sosyal medyayı en az kullanan ülkeler olduğu bu evrende, Türkiye'nin Instagram'da dünya birinciliğini yorumlarınıza sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"DİJİTALLEŞME PANDEMİ SONRASINDA DA DEVAM EDECEK"

Pandemiden sonra da sosyal mecraların aktif olarak kullanılacağını belirten Sanlav: "Büyüklerimizin ellerini öpemiyor, sevdiklerimizin elini tutamıyor, dostlarımızla kucaklaşamıyoruz. İstanbul içinde Arnavutköy'den Gebze'ye, Türkiye'de Edirne'den Kars'a seyahatler edip, iş görüşmelerimizi muhatabımızın gözlerinin içine bakarak değil, çözüm önerilerimizi kelimelere dökerek uzaktan ifade ediyoruz. Ne var ki, pandemi sonrasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeğini göz ardı edemeyeceğiz. Zira iletişim tarzımız tamamen dijitalleşecek, ekonomide başlayan dijitalleşme artarak devam edecek, online alışveriş alışkanlıklarımız devam edecek, e devlet, e nabız, e okul, hes kodlarımız ve sosyal medya kimliklerimiz ile başlayan dijitalleşme, pandemi sonrasında da devam edecek" şeklinde konuştu.