Pandemi sürecinde “Anne Taksi” kadınlara umut oldu

Pandemi sürecinde hastanelere gidiş gelişlerde, bebekleri olacak veya olan annelerin zorlandığını belirleyen Erdemli Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan annelerin mağduriyetlerini gidermek için 'Anne Taksi Projesini' hayata geçirdi.

Kriterlerini annelerin kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için belirleyen ekipler, Anne Taksi'nin şoförünün ve yardımcısının kadın olmasına özen gösterdi. Anne Taksinin kadın çalışanları, önceden başvurusu alınan ve uygun olan anneleri bir bir evinden alarak başlıyorlar. Mersin içerisinde ki bütün devlet ve özel hastanelere anneleri götüren 'Anne Taksi', tedavi sürecinin her aşamasında annenin yanında yer alıyor ve sonunda misafirlerini güvenle evlerine bırakıyor.

"AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Anne taksi ile kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu çalışmada aile düzenine büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tollu, "Belediye olarak toplumumuzun her kesimine en kaliteli ve nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kentte yaşayan yediden yetmişe her insanımızın huzur içerisinde, refah ve mutluluk içerisinde hayatını idame ettirmeleri bizim için çok önemli. Tabi bizim için gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi daha da büyük bir önem arz ediyor. Çünkü biz, aydınlık Türkiye'mizin geleceğini, gençlerimize ve çocuklarımıza emanet edeceğiz. Belediyecilik, beşikten mezara kadar insan fıtratına uygun, insan doğasına ve dokusuna uygun hizmet üretmek durumundadır. Biz de Erdemli Belediyesi olarak bu düşünceden hareketle, çocuklarımızın doğumuyla birlikte onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerine, geleceğe umutla bakmaları adına ve çocuklarını yetiştiren annelerimizin sağlam, sağlıklı bir aile yapısının oluşması ve aile yapısının sürdürülebilir olması düşüncesinden hareketle, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde 'Anne Taksiyi' dizayn ettik. Anne Taksi, tabi anne adaylarımızın sağlıklı bir hamilelik geçirmeleri ve bunun neticesinde çocukların dünyaya gelmesi ve dünyaya geldikten sonra da çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve hayatını idame ettirmeleri adına hekimlerimizle ve sosyologlarımızla birlikte, bir annenin hamilelik döneminde sağlıklı bir hamilelik geçirmesinden tutun da evladını sağlıklı bir şekilde yetiştirmesi adına gereken ne ise teknik ve sağlık desteğini, ailelerimize veriyoruz. Anne adaylarımızın kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına evlerinden hastaneye kadar götürüyoruz, hastaneden ise evlerine kadar bırakıyoruz. Doğumdan sonra çocuklarımızın en güzel şekilde en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti ve imkanı seferber ediyoruz. Burada tabi mahremiyet de bizim için çok çok önemli olduğundan, Anne Taksinin sürücüsünün de Belediyemizin kadın personellerinden olmasına ehemmiyet verdik, önem verdik." diye konuştu.

AİLENİN ÜYESİ "ANNE TAKSİ"

Vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun. Anne Taksi çalışanlarının, ailenin bir üyesi gibi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, projenin hayatlarını kolaylaştırdığını vurguluyor.

Çalışanların kadın olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden anne ise "Erdemlimizde böyle bir projenin olması bizim için çok güzel bir şey. Erdemli Belediye Başkanımız Mükkerrem beye çok teşekkür ediyoruz. Özellikle çalışanların bayan olması, götürüp getirmesi bizim için artı bir avantaj" diye konuştu.

İş hayatında kendilerine kolaylık sağladığını ifade eden bir vatandaş ise " Ben sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Bu arkadaşlar eşimin yanında yani, doğum sonrası hiçbir yalnızlık çekmiyorum. Aileden bir birey gibi çok faydalı oldular moral açısından, maddi manevi. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ekip üyelerinin her an yanlarında olduğunu ifade eden bir diğer kadın ise " Maddi, manevi her türlü psikolojik destekte bulunuyorlar. Ay ay arayıp halimizi hatırımızı soruyorlar. Biz söylemeden bunları gideriyorlar. Allah büyüklerimizden razı olsun. Ben hamilelik dönemimde gittim belediyemize. Bana aracı söylediler. Her türlü ihtiyacında gece gündüz arayabilirsin. Evlilik dönemimde hiçbir sıkıntı yaşamadım Belediyem sayesinde" diye konuştu.

Kendi aracıyla gidiyor hissiyatı ve rahatlığının olduğunu vurgulayan bir vatandaş ise "Anne Taksi, Anne Taksi gibi değilde benim hususi bir taksim gibi. Benim aranıp eşimin rahatsızlığında, kontrollerinde, bu taksi ile bana hastahaneye ulaşabileceğim söylendi. Ve bu gerçekten de hayata geçirilmiş bir proje. Gerçekten de kendi malımız gibi hastahaneye gidiyoruz, geliyoruz. Her konuda devletimiz, Belediyemiz bize yardımcı oluyor. Biz sizden memnunuz Allah'ta sizden memnun olur inşallah" diye konuştu" diye konuştu.

Araçlarının olmayışına bir çözüm olduğuna dikkat çeken bir vatandaş ise, " Proje bence faydalı. Neden? Bizim arabamız olmadığı için bize faydalı" diye konuştu.

Projeden duyduğu memnuniyeti ifade eden bir kadın ise "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

Öte yandan projeye, Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden veya https://annetaksi.erdemli.bel.tr adresinden online olarak başvurulabiliyor.