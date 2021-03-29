Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankamatiğin üzerinde "Papağan" ismi verilen bir kart kopyalama cihazının bulunduğunu tespit etti. Polisler; olayın yaşandığı gün saat 15.00 sıralarında söz konusu banka ATM'sini fiziki olarak takibe aldı. Polisler tam 3.5 saat bekledi. Saat 18.30 sıralarında ATM'ye gelerek düzeneği söktüğü tespit edilen S.T. (43) isimli şüpheli, bankamatiği kullanan vatandaşların kart bilgilerini hafızasına kaydeden kart kopyalama cihazı ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Polisler tam 3.5 saat nöbet tuttu! “Papağan” adlı cihazla suçüstü yakaladılar | Video

BEŞ KİŞİNİN BANKA HESAPLARINI BOŞALTMIŞ



Yapılan araştırmalarda; şüphelinin 2021 yılı içerisinde Ümraniye İlçesi'nde aynı yöntemle meydana gelen beş farklı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin; kart bilgilerini kopyaladığı beş kişinin banka hesaplarındaki paraları çektiği iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Bilişim Yollarını Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli S.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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