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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:45

Pompalıyla yaralamıştı, tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Pompalıyla yaralamıştı, tutuklandı

Başiskele İlçesinde gece geç saatlerde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.T (19), tartışmış olduğu O.K(17)‘yi pompalı tüfek ile bacağından vurdu. Olayla ilgili yakalanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen Y.T tutuklanarak cezaevine kondu.

Kocaeli Başiskele ilçesinde Cumartesi akşamı geç saatlerde meydana gelen olayda, aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan Y.T(19) ile O.K(17) arasında tartışma çıktı. Selahattin Eyyübi Caddesinde üzerinde meydana gelen olayda, Y.T konuşmak için buluştuğu O.K ile tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, Y.T yanında getirdiği pompalı tüfek ile O.K'ye ateş açtı. O.K ağından vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren Y.T bir elde havaya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. Yaralanan O.K Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren Y.T ise kısa süre sonra Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayı gerçekleştiren Y.T Başiskele Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Pompalıyla yaralamıştı, tutuklandı
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