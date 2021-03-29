Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar bir aylık oruç ibadetini gerçekleştirdikten sonra bayram heyecanı yaşayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimi yayınlanırken Ramazan Bayramı ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Dini bayramlarda uzaklardaki aileler, akrabalar görüşür özellikle Bayram namazından sonraki bayramlaşmalar büyük önem taşır. Buna göre 2021 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.
İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İslam alemi oruç ve ibadetler ile geçen bir ayın ardından Ramazan Bayramını kutlayacak. Ramazan Bayramı 1.günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geliyor.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.