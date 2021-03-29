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Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:33 Son Güncelleme: 29.3.2021 15:34

? Bu yıl ? Diyanet ile !

Ramazan ne zaman? Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!

Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. Sayılı günlerin kaldığı bu ay on bir ayın sultanı olarak bilinirken oruç ibadeti de yerine getirilecek. Bu yıl Ramazan Bayramı Mayıs ayında kutlanacak olup Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; ilk oruç Nisan ayında tutulacak. Manevi güzelliklerle dolu olan bu ay müminler için rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimi bolluk ve bereketi simgelemekte olup bu ayı ibadet ederek ve iyiliklerle geçirmek büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan; ? 2021 ? Diyanet ile belli oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ayı başlangıç tarihi Nisan ayı olarak belirtildi. Üç ayların uğurlandığı Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olmakla birlikte yoksullara ve düşkünlere yardım ayı olarak da bilinir. Öte yandan oruç ibadetinin yerine getirileceği bu ay bolluk ve bereketi de simgelemektedir. Bu bakımdan; Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı netlik kazandı!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre; bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak. Ramazan Bayramı ise 13 Mayıs tarihinde idrak edilecek.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"



3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ardından kutlanacak olan dini bayramımız Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının 2. günü 14 Mayıs Cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.

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Ramazan ne zaman? Bu yıl ilk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet ile Ramazan ayı başlangıç tarihi!
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