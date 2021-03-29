Salgın riskinde Birecik ve Halfeti için özel önlem

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'un covid-19 istatistikleri konulu sunumunun ardından, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, her iki ilçe sağlık müdürleri ile diğer yetkililerin tespit ve önerilerini sunduğu toplantı, Vali Abdullah Erin'in uygulanacak kural ve tedbirleri açıklamasıyla devam etti.

Şanlıurfa'nın salgın karşısında mücadelesinin büyük bir çalışma azmi ve fedakârlık sonucu başarıya ulaştığını ve mavi kategorideki düşük riskli il olmayı başardığını hatırlatan Vali Erin, bunun sağlanması için kolluk kuvvetleri, sağlık çalışanları ve binlerce kamu çalışanının gece gündüz demeden çalıştığını ifade ederek, bunun sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Asıl başarının mavi kategoriyi korumakla mümkün olabileceğini kaydeden Vali Erin, "Kontrollü normalleşme olarak ifade ettiğimiz, illerin risk durumuna göre kısıtlamaların gevşetilmeye başladığı dönemden sonra Türkiye genelinde vaka sayılarında bir yükseliş olduğu görülüyor." dedi.Birecik ve Halfeti'deki vaka artışının Gaziantep ve daha batıdan giriş çıkışla bağlantılı olduğunu, her iki ilçede de yüzde 600 civarında bir artışın söz konusu olduğuna dikkat çeken Vali Erin, Birecik ve Halfeti'nin turuncu kategoride bulunduğunu, ildeki vaka sayısındaki artışın yüzde otuz ve kırk oranının Birecik ve Halfeti'deki artıştan kaynaklandığını, acil önlem ve tedbirler alınmadığı takdirde buradaki artışın diğer ilçelere ve il merkezine de yayılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.