Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Viranşehir istikametinden Şanlıurfa istikametine giden henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen 63 RC 192 plakalı otomobil başka 63 AAR 816 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda Ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Kaza nedeniyle Viranşehir-Şanlıurfa geliş yolu araç trafiğine kapatıldı uzun araç konvoyu oluştu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla 2 yaralı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi diğer 4 yaralı ise Mehmet Akif İnan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı. Araçların çekilmesi ile yol normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.