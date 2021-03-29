Şanlıurfa'da kırsal mahallelere yapılan çocuk parkları çocukların yüzünü güldürdü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, merkez mahallelerde yürüttüğü peyzaj, yeni park yapımı ve çevre düzenlemesi çalışmaların yanı sıra, kırsal mahallelerde de hummalı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için verdiği oyun grubu sözü üzerine de, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışmalarını yakın zamanda başlattı. Etap etap devam eden çalışmaların tamamlandığı kırsal mahallelerde, çocuklar keyifli vakitler geçiriyor.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden İncirağacı Mahalle Muhtarı Ahmet Bakay, "Böylesi güzel çalışmalardan dolayı başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi. Parmakkapı Mahalle Muhtarı Huda Özbay da, "Mahallemizdeki çocuklarımız için yapılan oyun grubundan dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Çocukların tamamlandığı kırsal mahallelerden dolayı Diktaş Mahallesi Muhtarı Tahir Aslan ise Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada etap etap devam eden kırsal mahalle oyun grubu çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, diğer kırsal mahallelerde de hizmete sunulacağı belirtildi.