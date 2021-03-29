Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa- Viranşehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Viranşehir İlçesine doğru seyir halinde ilerlemekte olan 64 AAR 819 plakalı otomobil sürücüsü R.S 'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte bulunan 63 RC 192 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeritte Şanlıurfa istikametine doğru seyir halinde olan otomobil ile çarpışmanın sonucu 63 RC 192 plakalı otomobilde bulunan 1'i çocuk 1'i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Diğer araçta bulunan R.S ise kazadan hafif sıyrıklar ile kurtulurken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen kaza merkez istikametine doğru giden otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralanmıştı.

Hastaneye tedavi edilmek için kaldırılan ağır yaralılar içinde bulunan ismi öğrenilemeyen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kadının tedavisinin sonuç bulmadığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.