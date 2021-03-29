Şanlıurfa'da yolcu otobüsü yayaya çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre karşıdan karşıya geçmek isteyen Aliye D.'ye (55) şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.