Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango Online ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV - Youtube canlı yayınlarında belli oluyor. Bu günkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak büyük ikramiye talihlisi olmak isteyenler 28 Mart MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (28 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;