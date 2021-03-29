Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:12 Son Güncelleme: 29.3.2021 07:13

Şans Topu sonuçları açıklandı! ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!

(MPİ) ile ortaklığında her hafta Çarşamba ve Pazar günleri ile canlı yayınında şanslı numaralarla kazandıran sonuçları bugün belli oldu. MP TV canlı çekilişi için üzerinden kupon doldurarak kazandıran numaraları doğru tahminle büyük ikramiye sahibi olmak isteyen şans oyunu severler açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.

"Şans Topu sonuçları" Milli Piyango Online ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Çarşamba ve Pazar günleri MP TV - Youtube canlı yayınlarında belli oluyor. Bu günkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak büyük ikramiye talihlisi olmak isteyenler 28 Mart MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (28 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 28 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 28 Mart Şans Topu sonuçları: 28 - 22 - 12 - 14 - 10 + 3


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

  • Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Dün akşamın Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Mart 2021 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 28 Mart 2021 Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA