Savcı Özlem Salkım hakkında yürek burkan detay! Daha 3 aylıkken...





Sonra Sorgun Adliyesine atandı. Sürekli gelir giderdi. İşi çok iyiydi; ama çok yoğundu, işini çok severek yapıyordu. Çok adaletliydi; 'baba sen bile suç işlersen adaleti uygularım' derdi. Geçen sene koronovirüs salgını başlamadan önce kendisi gelip biraz kaldı, sonra da biz gidip biraz yanında kaldık. Sonra korona başladı, 'size zarar olur' diye gelip gitmedi. Biz kendisine gittiğimizde de yoğun çalıştığı için bizimle ilgilenemediği için üzülüyordu. Sonra da göremedik" dedi.