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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 29.3.2021 19:48 Son Güncelleme: 29.3.2021 19:48

sonuçları açıklandı mı? Online ile 29 Mart çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

ile canlı yayınında haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi düzenlenen sonuçları bugün şans oyunu severler için bir kez daha belirlenecek. Peş peşe gelen devirlerle tarihinin en çılgın tutarı olan 132 Milyon TL’yi kazanmak isteyerek üzerinden kupon doldurarak, biletlerine büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek adına 29 Mart MPİ sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Milli Piyango Online ile 29 Mart çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı detayları.

"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaralarla bugün belli olacak. MPİ'nin popüler şans oyununda peş peşe gelen devirler sebebiyle tarihin en çılgın büyük ikramiyesi 132 Milyon Türk Lirası'nı aştı. Çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler, şanslı numaraları öğrenmek için 29 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (29 MART)

Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Mart Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.



SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 29 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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