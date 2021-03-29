Şehir hayatını bırakıp köyün ‘hanım ağası’ oldu

Çankırı'nın Çerkeş İlçesine bağlı Saçak Beldesi'ne dünyaya gelen Havize Gündoğdu (56), 21 yaşında taşındığı Ankara'da 30 yıl özel sektörde çalıştı. 6 yıl önce ise emekli olan eşi ve oğluyla birlikte şehir hayatını bırakıp, memleketine dönerek en büyük hayali olan hayvancılığa başladı. Gündoğdu'nun, birkaç tavuk alarak başladığı köy hayatında, oğlunun da desteğiyle şimdi 15'i büyükbaş, 40'ı küçükbaş, 100'e yakın hayvanı var. Annesine destek olan Uğur Gündoğdu ise "Ankara'da annemle çok sosyaldik. Turizm işiyle uğraşıyorduk. Çevremizdekiler, köye döneceğimizi duyduklarında 'yapamazsınız' diyorlardı. Şimdi ise tebrik ediyorlar" şeklinde konuştu.