Şırnaklı kadınlar Aile Destek Merkezinde evsel atıkları süs ve ev eşyasına dönüştürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesi Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kursiyer kadınlar, yeni tip koronavirüs (kovid-19) sürecinden sıkılan kadınlar geldikleri merkezde hem iş öğrendiler hem de evsel atıklardan ev ve süs eşyası üretti.

ADEM, kursiyer kadınlara el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini satarak gelir elde etme imkanı sunuyor. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı ADEM'ler sayesinde kadınlar, meslek edinerek aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı buldu.

Kullanılmayan şişe, karton ve atılacak durumdaki eşyalar kadınların ellerinde oyuncak, süs ve ev eşyasına dönüşüyor. Silopi ilçesindeki ADEM'e gelip kurslara katılan 150 kadın, Kovid-19 sürecinde sıkıldıkları evde geldikleri merkezde yaklaşık 1500 parça hediyelik, çeyizlik süs ve ev üretti.

YAPTIKLARI EŞYALARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞARAK SATIYORLAR

Yapılan eşyaları sosyal medyada kendi hesaplarında paylaşan kadınlar gelen siparişleri de kısa zamanda yapıp satıyor böylelikle aile bütçesine katkı sağlıyor.

ADEM İlçe Koordinatörü Aylin Ökten, salgın süresince evde kalan kadınları merkezde buluşturarak onlara hem iş öğrettiklerini aldıkları sertifika ile üretim yerlerinde iş sahibi olduklarını söyledi.

Kadınların üretimine, eğitimine öncelik verdiklerini aktaran Ökten, şöyle konuştu:

"Burada yaklaşık 150 kadımız çalışıyor. Kadınlarınızın ve genç kızlarımızın eğitimi toplumun ilerlemesi açısından çok önemlidir. Kadını iyi eğitilmemiş bir toplumun çocukları da iyi eğitilemez. Biz bu merkezde bu vizyonla hareket ediyoruz. El sanatları, kilim, okuma yazma, geri dönüşüm gibi kurslarımız bulunmaktadır. Ayrıca geri dönüşüm konusunda kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konudaki yol haritamızın vizyonunu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emin'e Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi"nden alıyoruz."

Kadının mutlu ve iyi eğitimli olması bir toplumun mutlu ve iyi eğitimli nesiller yetiştireceğini işaret eden Ökten; "Amacımız çevreye duyarlılığın oluşması ve kadınların çocuklarıyla küçükte olsa aile bütçesine katkıda bulunmasıdır. Bu kapsamında atık malzemelerimize şekil ve örmek maksadıyla bu yaptığımız binlerce aksesuar ve ev malzemelerini kadınlarımız kendilerine satarak ev ekonomisine aynı zamanda katkı sağlamaktalar. Kadınlarımız böylelikle hem kendilerini geliştiriyorlar hem de ticari anlamda bir opsiyon sağlamış oluyor. Bundan yola çıkarak iş yeri açan kadınlarımız oldu bizde buna ön ayak olmuşsak ne mutlu bize. Bu projeyi devam ettirerek kadınların kendi ayakları üzerinde durmayı öğretmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"MERKEZİMİZDE KADINLARIMIZ BİRAZ NEFES ALIYORLAR"

Usta öğretici Canan Mungan da aktif gelen kursiyerlerin yanında misafir olanlarla birlikte 35 kursiyeri yöresel kıyafetleri üzerine eğittiğini ifade etti.

Gelen kursiyerlerin beceri durumlarına göre kurslara tabi tuttuklarını dile getiren Mungan; "Yöresel kıyafetler, çocuk ve çeyizlik takımları, atık malzemeleri süsleme olmak üzere birçok alanda kurslarımız var. Salgın döneminde kadınlar evlerinde çok sıkılmışlardı buraya gelerek biraz nefes alıyorlar. Buraya geldiklerinde gitmek istemiyorlar. Çok sıcak bir ortamımız var. Kurs sonunda aldıkları sertifika sayesinde kendilerini hem geliştiriyorlar hem de kendi işlerini kurma şansını elde ediyorlar. Bazı kadınlar sertifika alıp kendi evinde internet üzerinden satış yapıp ev ekonomisine katkı sağlıyor. Birkaç arkadaşımız buradan sertifikasını alıp iş yeri açan oldu, aynı zamanda çeşitli tekstil atölyelerinde çalışanlar oldu." şeklinde konuştu.

Kadınların çocuklarıyla beraber geldiklerini anlatan Mungan, çocukların merkezde okul öncesi eğitimini alırken annelerinde kurslardan faydalandığını bildirdi.

"Atık malzemelerimizi en iyi şekilde değerlendirmek adına merkezde bunları el işlemeleriyle süsülüyoruz. Soda şişelerini, kartonu, bir kalası sehpa yaparak tekrar evde kullanılacak bir eşya haline getiriyoruz, Araba lastiklerinden oturma yerleri yapıyoruz" diyen Mungan, kadınların bu eşyaları satarak aile bütçesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kursiyer Ayşegül Urtekin ise "Salgın nedeniyle evde çok sıkıldık 4 ay önce geldiğim Adem'de hem nefes aldım hem de yaptığım malzemelerden aile bütçesine katkı sağladım" diye konuştu.