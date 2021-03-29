Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 64 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Mart'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14,64 gram metamfetamin, 13,54 gram esrar, 13,12 gram eroin, 1,3 gram ecstasy, 11 sentetik ecza maddesi, 9 bin 650 kozmetik ürün malzemesi, 4 bin 70 paket kaçak sigara, 650 kilogram kaçak çay, 650 litre kaçak akaryakıt, 532 kilogram dolap menteşesi, 522 adet muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe kaçak içki, 30 adet araç lastiği, 21 kaçak cep telefonu, ele geçirildi. Operasyonlarda 64 kişi gözaltına alındı. mahkemeye çıkarılan 19 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.