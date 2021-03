Sivas'ta vaka sayılarının artması tedirgin ediyor!

Sağlık Bakanlığı'nca haftalık olarak açıklanan vaka oranı haritasına göre, Sivas'ta 100 bin kişide 30 bandında seyreden günlük ortalama vaka sayısı 13-19 Mart 2021 itibariyle 55,83'e yükseldi. Koronavirüse karşı sıkı denetimlerin sürdüğü kentte, işlek cadde, sokak ve meydanlarda ise insan yoğunluğu devam etti.



'HER ZAMAN YASAK OLMASI BEKLENEMEZ, KENDİ TEDBİRİMİZİ ALMALIYIZ'



Türkiye'nin süreci başarılı yürüttüğünü söyleyen Edanur Doğan (22), "Vaka sayılarımız günden güne artıyor ancak herkesin kendi önlemini kendisinin alması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta pandemi 10 yıl sürecek olsa, bu süre boyunca her zaman yasakların olması beklenemez. Dolayısıyla birilerinin bizi yönlendirmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Kısıtlamaların yeniden gelmesini istemiyoruz ancak gelecek diye düşünüyorum" dedi.







'SİVAS'IN VE ÜLKEMİZİN İYİ OLMASI GEREK ÇÜNKÜ BİZ YİĞİDOYUZ'



Sayıların azalması için insanların bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Tevfik Yavuz (57), "Vaka sayılarına baktığımız zaman tabii ki iyiye gitmiyoruz. Bu sayıları düşürmek için de bilinçli insanlar olarak bulaşma riskini en aza indirmemiz gerekiyor. Herkes elinden geldiğince maske mesafe ve hijyene dikkat etmeli. Ben bir öğretmen olarak 'okullar sürekli açık kalmalı' diyorum. Bu noktada en önemli iş ebeveynlere düşüyor. Bizler ne kadar bilinçli olursak geleceğimiz de o kadar güzel olur. Sivasımız çok temiz ve güzeldi ancak şimdi vaka sayılarımız oldukça arttı. Şayet böyle devam ederse memleketimize yazık olur. Sivas'ın renk olarak maviye dönmesi sağlık açısından ise Türkiye'nin en iyisi olması lazım. Çünkü biz yiğidoyuz, memleketini seven insanlarız" diye konuştu.







'OKULLAR AÇIK KALMALI ANCAK HER YER ÇOK KALABALIK'



Kafelerin hijyen açısından yeterli olmadığını düşünen Zeynep Karabulut (17) ise, "Yasakların yeniden gelmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ancak okulların her ne olursa olsun devam etmesi gerekiyor. Çünkü şu ana kadar okulumuzda hiç vaka görülmedi. Yasaklar kalkar kalkmaz kafelere rağbet oldu, aynı şekilde sokaklar da böyle. Her yer çok kalabalık ve kafelerde kurallara dikkat edildiğini düşünmüyorum. Eskiden nasılsa öyle devam ediliyor. Her yer çok kirli" dedi.