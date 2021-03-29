Son dakika: 24 yaşındaki Zeynep kabusu yaşadı! "4-5 saat boyunca beyzbol sopasıyla dövdü"

İzmir'de bir kafeteryada 'Barista' olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı iş yerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında geçen 23 Mart'ta Nergis mahallesinde birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR OLUŞTU

Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.

'KIZINI DÖVDÜM'

Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darbetti. Çok korktum, hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz direkt İstanbul'a, ailemin yanına geldim.

Ben yoldayken annemi arayıp, 'Kızını dövdüm, ama önce nedenini bir sor, ben haklıydım' tarzında şeyler söylemiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.