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Giriş Tarihi: 29.3.2021 17:17

Son dakika: 'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

İHA
Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!

Son dakika haberler... 'nın Kozan ilçesinde bugün ilginç anlara şahit olundu. Yarı çıplak bir genç, sokaklarda koşarak ilerledikten sonra sürücüsünün de içinde bulunduğu bir araca bindi. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücü korkuya kapılarak aracından inip kaçtı. Çevredeki vatandaşların ve sürücünün yaşadığı korku dolu dakikalar kameralara anbean yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu madde aldıktan sonra sokaklarda yarı çıplak dolaşıp önüne çıkan araca binen genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Yarı çıplak gencin aracına bindiğini fark eden bir sürücünün de otomobilden inip kaçması kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yalın ayak yarı çıplak dolaşan ve önüne gelen araca binen ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, sokakta bulunan esnaf ve vatandaşları korkuttu.

Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, uyuşturucu madde aldığı sanılan genç yolda yalın ayak öve yarı çıplak yürüyerek park halindeki bir otomobilin arka kapısını açıp bindi. Sürücü ise yarı çıplak genci fark edince araçtan inip kaçtı.

Yarı çıplak genç araçtan inip caddede dolaşırken park halindeki başka bir otomobile binmek istedi. Otomobilin kapısını açamayınca camına vurdu. Çevredeki esnafa korku dolu anlar yaşatan genç, bu kez bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobilin kapısını açıp bindi.

Olay yerine çok sayıda zabıta ve polis sevk edildi. Zabıta ve polis ekipleri, araçtaki genci ikna etmek için uğraştı. Polisler genci ikna ederek polis merkezine götürdü.

Yapılan incelemede gencin Mersin'in Silifke ilçesinden Kozan'a geldiği, isminin Hasan T. olduğu anlaşıldı.
Gencin işlemlerinin ardından Kozan'a gelen ailesine teslim edildiği öğrenildi.

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Son dakika: Adana'da bir tuhaf olay! Yarı çıplak adamın yaptığını görenler şok oldu!
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