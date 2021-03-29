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Giriş Tarihi: 29.3.2021 14:26

Son dakika: Aldattığından şüphelendiği karısını benzin döküp yaktı!

DHA
Son dakika: Aldattığından şüphelendiği karısını benzin döküp yaktı!

, geçtiğimiz günlerde yaşanan Yeter Yılmaz cinayeti ile sarsılmışken kentten bir dehşet haberi daha geldi. Ekrem A. (29) isimli şahıs, eşi Ayşe A.'yı motosikletle ormanlık alana götürüp üzerine benzin dökerek yaktı. Can havliyle ana yola çıkan kadın kendi imkanları ile kurtulurken, cani adam kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ekrem A., ifadesinde eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini, konuşmak için ormana götürdüğünü, tartışma sırasında sinirlenip eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Ekrem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, Ekrem A.(29) kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ayşe A.'yı (29) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, jandarma ekiplerince yakalanan Ekrem A. işlemlerini ardından sevkedildiği adliyeye de tutuklandı.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan, 2 çocuk sahibi Ekrem A., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ayşe A.'yı konuşmak için motosikletle merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü. Ayşe A.'yı ateşe veren Ekrem A. olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.'yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe A., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A. hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Ekrem A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini yakarken, kendi ellerinde de yanıklar oluşan Ekrem A.'nın ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, bu konuyu konuşmak için götürdüğü ormanlık alanda tartıştıklarını ve sinirlenince motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Ekrem A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye' de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika: Aldattığından şüphelendiği karısını benzin döküp yaktı!
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