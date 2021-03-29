Son dakika: Eskişehir'de Ali Doruk ve Tokkal çiftini öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Anlaşmamızda 1 sene kira bu şekilde ödenecekti. Bu ev satışı ile ilgili İlkay Tokkal'ın bana halen 23 bin lira borcu bulunmaktadır. Aramızda yazılı olmayan bu şekilde bir anlaşma vardır. Bunun dışında aramızda başka bir ticaret alışverişi olmadı. Emel Tokkal ile aramızda hiçbir zaman duygusal ya da başka bir ilişki olmadı. Kendisi ile abla kardeş şeklinde bakışımız vardı. İlkay Tokkal'ın da ne benimle ne de eşimle bir yakınımla bir duygusal ya da başka bir ilişkisi olmadı. Biz hep bir aile gibi birbirimize davrandık. Kendileriyle aramda hiçbir zaman husumet olmadı, tartışmam dahi olmamıştır" dediği ortaya çıktı.