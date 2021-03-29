SON DAKİKA HABERİ: 30 yıldır dünyanın gündemindeki kanser aşısı için umutlandıran gelişme! Türkiye'de üretiliyor





"HASTAYA UYGULANMA ÖNCESİ AŞMADAYIZ"

Tıp Fakültesi Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhan Turgut, kanser ilacı çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu aşı diye ifade ettiğimiz kanser aşısı, immün hücresel tedavi yani bağışıklık sistemini kansere karşı kullanmakla ilgili bir tedavi. Tabi bu yöntem son 30 yıldır gündemde olan ama son 3-4 yıldır oldukça ilerlemeler kaydedilen, genetik mühendisliğin olaya eklenmesiyle beraber, bir ivme kazanan tedavi yöntemi. Oldukça başarılı sonuçlar var. Avrupa'da ve Amerika'da belirli hasta gruplarına standart tedavi haline gelmiş durumda. Ülkemizde bu konuda öncü olabilecek durumdayız. Özellikle Marmara Araştırma Merkeziyle beraber yaptığımız çalışmalarla belirli bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Hastaya uygulanma öncesi aşmadayız. İnsan çalışmalarını başlamayı hedefliyoruz. Bununda yakın bir zamanda gerçekleşeceğine inanıyoruz. 6 ay, 1 yıl gibi bir süre içerisinde bunun projelendirilmesi gerekiyor" dedi.