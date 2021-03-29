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Giriş Tarihi: 29.3.2021 11:39

Son dakika haberi: 'da '' çetesine operasyon!

DHA

Son dakika haberleri... merkezli 2 ilde 30 adrese eş zamanlı '' olarak bilinen organize suç örgütüne operasyon düzenlendi Operasyonlarda çete lideri C.G. başta olmak üzere 16 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda, 6 silah, çok sayıda fişek, 2 balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Baskın anları kameralarca görüntülenirken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece İstanbul ve Muğla'da 30 ayrı adreste 'Karslı Güvenler' olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisinde etkin şekilde faaliyet gösteren çetenin, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere, üye olmak, yardım etmek, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal veya ticareti, kullanmak maksadıyla uyuşturucu madde bulundurmak, nüfuz ticareti, tefecilik, tehdit olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemlerine karıştığı tespit edildi. Ekipler İstanbul ve Muğla'da 30 farklı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri C.G.'nin de bulunduğu 16 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 tabanca, 5 şarjör, 2 pompalı tüfek, 273 değişik çaplarda fişek, 77 kartuş, 1 çelik yelek, muşta, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi. Operasyon anları polise kamerasına yansırken, ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi: İstanbul'da 'Karslı Güvenler' çetesine operasyon!
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