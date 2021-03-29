Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurmuştu: 'Kırmızı Çizgi' yarın 81 ilde başlıyor!

Oysa kavşaklarda ve yaya geçitlerinde bekleyen bir yaya gördüklerinde, ne olursa olsun yavaşlamak zorundalar.

"FARKINDA DEĞİLLER"



İstanbul trafiğinde yayalara öncelik tanınıp tanınmadığı ile ilgili soruya Hicran Acar, "Tanınmıyor tabii ki. Karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz. Işık çok geç yanıyor. Yayaya yeşil yandığı zaman da hemen kırmızıya dönüyor. Kimse yol vermiyor. Normalde yaya önceliği için bu geçitler ama kimse farkında değil maalesef. Karşıdan karşıya geçemiyoruz, mesela burası… Adım atınca arabalar üstüne üstüne geliyor. Yaya önceliğinin farkında değiller" diye yanıt verdi.