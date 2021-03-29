Son dakika: istanbul'da feci olay! Minik Ali öldü, 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı...

"ADAM HİÇ DURMADAN KAÇTI"



Mahalle esnafı İlyas Alp ise, "Aşağıda kazalar oldu, set yaptılar. Bugünkü olayda da araba çok sert geçti. Yukarıdan çocuğa vurmuş, altına aldı. Ben çocuğun üstünden geçtiğini gördüm. Adam hiç durmadan kaçtı. Buraya set lazım önem almaları lazım" ifadesini kullandı.

KAZA ANI KAMERADA



Küçük çocuğa minibüsün çarptığı anlar bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün yolun karşısına geçerken çocuğa çarptığı, çocuğun metrelerce sürüklediği görülüyor. Küçük çocuk yerde hareketsiz yatarken, arkadaşlarından birinin minibüsün peşinden koştuğu, bir diğerinin de yerdeki çocuğun yanına gittiği kameraya yansıyor.

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