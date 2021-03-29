Son dakika: Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları bekleniyor

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı verilere göre son haftalarda vaka sayılarında artış yaşandı. Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun cevabı da vakaların artışı ile yine gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası alınacak olan yeni kararlar ve sonuçlar tüm Türkiye tarafından heyecanla bekleniyor. Başta okullar, sokağa çıkma yasağı uygulaması ve kalabalık mekânlar olmak üzere restoran, kafe ve lokantalardaki son durum değerlendirilecek. İşte, Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta sorusunun cevabı ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri!

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre vaka ve ölü sayısındaki artış nedeniyle Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Ramazan ayına da kısa bir süre kala yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili tüm ayrıntılar;