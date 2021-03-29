Son dakika: Kocası tarafından yakılan kadının ailesinden kan donduran sözler: Çok kötü dövüyordu, 2 senedir...

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki yanık tedavi merkezinin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren genç kadının ailesi DHA'ya konuştu. Anne Zeynep Karataş, "2 senedir çile çekiyordu, kocası onu başka kadınla aldattığı için. Kumaş fabrikasında çalışıyordu. Kocası onu dövdü. Dövünce babası, kardeşi onu hastaneden aldı geldi. Çok kötü dövüyordu. 3 ay bizde kaldı. İyileştikten sonra eşi özür diledi. Kendi akrabalarıyla geldi. İlle hanımımı götüreceğim çocuklar var dedi. Ben bir daha öyle bir şey yapmayacağım dedi. Eve götürdükten sonra yine aynı kadınla ilişkiye başlamış. Kızım ağladı, 'Anne yine aynı kadınla konuşuyor, ilişkiyi sürdürüyor.'dedi. Siz olsanız ne dersiniz evladınıza, gel dersiniz. O eziyeti çekme dersiniz. Ben ne kadar gel dediysem de 'çocuklarım var' diye gelmedi. O, 3 ay kaldığında onu evden salmayacaktım, çocuklarım var diye kandırdı, planları kuruyormuş. Onu getirip yakayım diyerek bu planları yapıyormuş" dedi.