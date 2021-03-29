Son dakika: Koronavirüs zirve yapmıştı! Samsun'a İstanbul'dan polis takviyesi...

Daha önce Mecidiye Caddesi'nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi'nde de bugün başladı. Korona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun'a Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi.