Son dakika: Markette dehşet saçtı! 'Seni süzgece çeviririm'





"SENİ "ASIP KESERİM DİYEREK BIÇAK ÇIKARDI"

Şehir magandasının video kayıta alındığını görünce kendisine bıçak çekildiğimi belirten Keskik, "Ben video çekmeye başlayınca hemen " sen beni tanıyor musun? Seni asıp keserim" diyerek bıçak çekmeye başladı. Ben sakinliğimi korumaya çalıştım. Beni sonrasında tehdit ederek köşedeki fırının orda seni bekliyorum dedi. Ben alışverişimi yapıp dediği yere gittim. Gelseydi polis çağıracaktım" şeklinde konuştu.



"BU OLAYDAN BEN YARALANMADIM AMA BAŞKASI YARA ALABİLİR"

Olay karşısında soğuk kanlı davranıp yara almadan atlattığını belirten Hamdi Keskik" Ben bu olaydan yara almadım ama başkasının başına daha kötüsü gelebilir. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böyle kişilerin ülkemizden temizlenmesini istiyorum" ifadeleri kullandı.