Son dakika: Meteoroloji 29 Mart-4 Nisan için yeni hava durumu raporunu yayınladı! Perşembe gününe dikkat!

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yeni hava durumu raporuna göre; sıcaklıklar artsa da yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle perşembe günü yurt geneli için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI
Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; hava sıcaklıklarının yarın iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edeceği, kuzeybatı kesimleri ile salı günü iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KASTAMONU VE BOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Pazartesi günü yurdun kuzey kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, Kocaeli, Bursa'da sağanak yağış etkili olacak. İzmir'de bulutlu bir hava Antalya'da ise güneşli bir hava etkili olacak. Kastamonu ve Bolu'da karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kendisini gösterecek.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Sağanak yağış salı günü de kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edecek. Bilecik'te karla karışık yağmur etkili olacak. İstanbul'da sağanak İzmir ve Ankara'da bulutlu havanın etkili olması bekleniyor.
Çarşamba günü sağanak yağış etkisini artırarak devam edecek. Yurdun kuzeyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak.
PERŞEMBE GÜNÜ YURT GENELİNDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Perşembe günü ise yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisine giriyor. İzmir'de çarşamba günü etkili olacak sağanak yağış perşembe günü kenti terk edecek. İstanbul'da ise sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek. Bayburt, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur etkili olacak.
Perşembe günü yurdu etkisi altına alan sağanak yağış cuma günü Batı'da yerini güneşli havaya bırakıyor. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan'da cuma günü kar yağışı etkili olacak.
İşte 5 günlük hava durumu tahmin raporu:
PAZARTESİ
SALI