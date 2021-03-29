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Giriş Tarihi: 29.3.2021 13:58 Son Güncelleme: 29.3.2021 14:19

Son dakika: Rabia'dan acı haber! Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu!

AA
Son dakika: Rabia'dan acı haber! Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu!

'un ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 17 yaşındaki Rabia Ş. için arama çalışması başlatılmıştı. Son dakika haberine göre, kayıp genç kız Yeşilırmak Nehri'nde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evinden ayrılan Rabia Ş'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Yeşilırmak Nehri'nde bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, Rabia Ş'ye ait olduğu belirlendi.

Genç kızın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Rabia'dan acı haber! Kayıp olarak aranıyordu, ölü bulundu!
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